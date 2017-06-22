Усман Дембеле останется в «Боруссии»

20-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле не перейдет в «Барселону». Об этом заявил спортивный директор «шмелей» Михаэль Цорк.

«У Дембеле продолжительный контракт с клубом, мы рассчитываем на него. Нет никаких переговоров с «Барселоной». Усман будет выступать за «Боруссию» и в следующем сезоне», – сказал Цорк.

Контракт с Усмана с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года.

Дембеле провел 32 матча в Бундеслиге, в которых шесть раз отличился и 12 раз помог это сделать партнерам по команде.

Фото: Global Look Press

Источник: WAZ