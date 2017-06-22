«Ливерпуль» отклонил предложение «Наполи» по Альберто Морено

«Ливерпуль» не стал продавать защитника Альберто Морено в «Наполи». Англичан не устроила предложенная сумма за игрока.

«Наполи» предложил за испанского защитника 11 миллионов фунтов. «Ливерпуль» отклонил предложение, так как хочет выручить за 24-летнего футболиста не менее 15 миллионов. Transfermarkt оценивает Морено в 8,5 миллионов фунтов.

Помимо неаполитанского клуба на игрока претендуют «Милан» и «Севилья».

За все 12 матчей в минувшем сезоне АПЛ, Морено лишь дважды появлялся в стартовом составе и сумел сделать один голевой пас.

Фото: Global look Press

Источник: The Telegraph