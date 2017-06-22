Криштиану Роналду готов стать игроком «ПСЖ»

Форвард сборной Португалии и мадридского «Реала» будет выступать за «ПСЖ». Переход состоится после Кубка конфедераций.

Португальский нападающий сообщит о своем решении президенту «Реала» Флорентино Пересу при личной встрече после окончания Кубка конфедераций. Напомним, что клуб из столицы Франции готов отдать за Роналду 150 миллионов евро.

В минувшем сезоне Роналду забил 29 мячей и отдал 7 голевых пасов в чемпионате Испании. Также футболист вновь стал обладателем Лиги чемпионов вместе с «Реалом».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca