Криштиану Роналду готов стать игроком «ПСЖ»

Форвард сборной Португалии и мадридского «Реала» будет выступать за «ПСЖ». Переход состоится после Кубка конфедераций.
Португальский нападающий сообщит о своем решении президенту «Реала» Флорентино Пересу при личной встрече после окончания Кубка конфедераций. Напомним, что клуб из столицы Франции готов отдать за Роналду 150 миллионов евро.
В минувшем сезоне Роналду забил 29 мячей и отдал 7 голевых пасов в чемпионате Испании. Также футболист вновь стал обладателем Лиги чемпионов вместе с «Реалом».
Фото: Global Look Press
Источник: Marca