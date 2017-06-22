«Реал» достиг соглашения с Джанлуиджи Доннаруммой и Килианом Мбаппе

Автор: Никита Пронин 0

Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» достигло соглашения с вратарем «Милана» Доннаруммой игроком «Монако» Мбаппе. Однако, Доннарумма не сможет присоединиться к «Реалу» в предстоящем сезоне.

Сейчас президент «Реала» Флорентино Перес ожидает возвращения главного тренера команды Зинедина Зидана из отпуска, чтобы окончательно обсудить вопрос  о новичках.

Напомним, что Доннарумма проведет еще один сезон в Италии, после чего станет свободным агентом и сможет перейти в «Реал». Футболист «Монако» Килиан Мбаппе уже дал согласие на переход в «королевский клуб». Сумма трансфера за француза составляет 130 миллионов евро. Transfermarkt оценивает Мбаппе в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мбаппе забил 15 мячей и отдал 11 голевых передач в чемпионате Франции.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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