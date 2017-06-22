Диего Коста провел встречу с руководством «Атлетико»

В ближайшее время Диего Коста может покинуть «Челси». 28-летний форвард желает вернуться в мадридский «Атлетико».

Согласно имеющейся информации, у Диего Косты состоялась встреча с боссами «Атлетико», на которой он изъявил желание вернуться в Мадрид. Ради трансфера Коста готов первые полгода провести в аренде в другом клубе из-за трансферного бана «матрасников».

Ранее Диего Коста сообщил о том, что Антонио Конте больше не нуждается в его услугах и предложил ему искать себе новую команду.

В 2014-м году «Челси» приобрел Диего Косту у «Атлетико» за 40 млн евро.

28-летний форвард стал лучшим бомбардиром «Челси» в минувшем сезоне АПЛ, забив 20 мячей в 35 играх.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports