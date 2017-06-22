Златан Ибрагимович: «Продолжение карьеры в МЛС? Я собираюсь в Норвегию»

Автор: Вадим Павлов 0

Ибрагимович

Златан Ибрагимович рассказал о том, где он продолжит карьеру. Шведский форвард заявил, что собирается в Норвегию.

«Продолжу ли я карьеру в MLS? Я собираюсь в Норвегию. Как мое колено? Очень хорошо», – заявил Ибрагимович.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович будет играть за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Напомним, что 35-летний нападающий продолжает восстановление после тяжелой травмы колена.  В минувшем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович принял участие в 28 матчах в АПЛ, в которых отметился 17 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: A Bola

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