Сослан Джанаев станет игроком «Рубина»

Экс-голкипер «Ростова» Сослан Джанаев продолжит карьеру в «Рубине». Вратарь подпишет с казанским клубом трехлетний контракт.

Согласно имеющейся информации, Сослан Джанаев в ближайшее время станет игроком казанского «Рубина». Как сообщается, голкипер уже провел с «Рубином» сбор в Австрии.

Сообщается, что 30-летний россиянин подпишет с клубом из Татарстана контракт до 2020 года.

Напомним, что по окончании прошедшего сезона Сослан Джанаев покинул «Ростов». В минувшем розыгрыше РФПЛ голкипер принял участие в 13 матчах, в которых пропустил девять голов.