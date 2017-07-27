«Верона» официально расторгла контракт с Антонио Кассано

Автор: Юлия Древова 0

Антонио Кассано

«Верона» подтвердила, что конфликт с Антонио Кассано улажен. Команда согласовала с футболистом расторжение договора. 

Как сообщает официальный сайт клуба, «Верона» выступила с заявлением о полюбовном прекращении сотрудничества с игроком.

Напомним, что бывший форвард сборной Италии стал футболистом «мастифов» в начале июля, подписав с итальянской командой рассчитанный на год контракт. Через восемь дней Кассано созвал пресс-конференцию, на которой собирался объявить о его расторжении, но передумал. 26 июля 35-летний нападающий окончательно принял решение завершить карьеру, которое вызвало волну критику со стороны президента «Вероны» Маурицио Сетти.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Верона»

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