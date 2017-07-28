Зарплата Марио Пашалича в «Спартаке» составит 2,5 млн евро

Хавбек «Челси» Марио Пашалич может получить 2,5 млн евро за сезон в случае его перехода в московский «Спартак», сообщает Jutarnji list. Красно-белые рассчитывают на аренду 22-летнего хорватского футболиста.

По информации источника, клубы уже пришли к договоренности: полузащитник сборной Хорватии продлит контракт с синими и подпишет арендное соглашение со «Спартаком». Ранее сообщалось, что Пашалич также входит в сферу интересов испанского «Бетиса».

Напомним, что минувший сезон хорват провел в итальянском чемпионате. Пашалич отыграл за «Милан» 24 матча, отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Jutarnji list