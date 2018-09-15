Четверо болельщиков «Кана» смогут посмотреть игру с «Лионом» в джакузи на бровке

«Кан» разыграл среди болельщиков необычные билеты на домашний матч 5-го тура чемпионата Франции с «Лионом». Четверо счастливчиков смогут посмотреть встречу в уникальных условиях.

Клуб в рамках партнерства с одним из центров талассотерапии провел в социальной сети конкурс. Четверо победителей получили билеты на места в джакузи, который будет располагаться рядом с полем во время матча с «Лионом». Обладатели необычных билетов смогут посидеть в джакузи по двое в одном из таймов.

Матч «Кан» — «Лион» пройдет на стадионе «Мишель д’Орнано» 15 сентября. Начало — в 18:00 по московскому времени.

После четырех туров чемпионата Франции «Лион» (6 очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице, «Кан» (5) – на 13-м.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер футбольного клуба «Кан»