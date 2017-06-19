Стало известно расписание полное расписание Лиги чемпионов сезона-2017\18. Напомним, что Россию будут представлять «Спартак» и ЦСКА.

19.06.17: Жеребьевка первого и второго отборочных раундов

27-28.06.17: Первый отборочный раунд, первые матчи

04-05.07.17: Первый отборочный раунд, ответные матчи

11-12.07.17: Второй отборочный раунд, первые матчи

18-19.07.17: Второй отборочный раунд, ответные матчи

14.07.17: Жеребьевка третьего отборочного раунда

25-26.07.17: Третий отборочный раунд, первые матчи

01-02.08.17: Третий отборочный раунд, ответные матчи

04.08.17: Жеребьевка раунда плей-офф

15-16.08.17: Раунд плей-офф, первые матчи

22-23.08.17: Раунд плей-офф, ответные матчи

24.08.17: Жеребьевка группового этапа

12-13.09.17: Групповой этап, первый тур

26-27.09.17: Групповой этап, второй тур

17-18.10.17: Групповой этап, третий тур

31.10.17-01.11.17: Групповой этап, четвертый тур

21-22.11.17: Групповой этап, пятый тур

05-06.12.17: Групповой этап, шестой тур

11.12.17: Жеребьевка 1/8 финала

13-14.02.18 и 20-21.02.18: 1/8 финала, первые матчи

06-07.03.18 и 13-14.03.18: 1/8 финала, ответные матчи

16.03.18: Жеребьевка 1/4 финала

03-04.04.18: 1/4 финала, первые матчи

10-11.04.18: 1/4 финала, ответные матчи

13.04.18: Жеребьевка 1/2 и финала

24-25.04.18: 1/2 финала, первые матчи

01-02.05.18: 1/2 финала, ответные матчи

26.05.18: Финал («Олимпийский», Киев)

Россию в новом сезоне Лиги чемпионов будут представлять два клуба. «Спартак» начнет свой путь с группового этапа. ЦСКА начнет играть с квалификационного раунда.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт UEFA