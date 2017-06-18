«Ливерпуль» будет бороться за Пьера-Эмерика Обамеянга

Автор: Никита Пронин 0

Обамеянг

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может стать игроком «Ливерпуля». Сообщается, что главный тренер «Боруссии» Юрген Клопп лично контактировал с представителями футболиста.

Руководство «Ливерпуля» и лично главный тренер Юрген Клопп заинтересованы в приобретении габонского нападающего «Боруссии». Как сообщают СМИ, «мерсисайдцы» готовы заплатить за форварда 70 миллионов евро. Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

Напомним, что габонец должен был перейти в «ПСЖ», но руководство французского клуба не устроила сумма трансфера.

Обамеянг в минувшем сезоне провел в чемпионате Германии 32 матча, в которых забил 31 гол и отдал две результативные передачи. Габонец  уже играл под руководством Юргена Клоппа в сезона 2013\14 и 2014\15.

Фото: Global Look Press
Источник: Le Parisien

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