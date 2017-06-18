«Спартак» близок к покупке защитника «Гетеборга»

Защитник «Гетеборга» Эмиль Саломонссон может стать игроком «Спартака». Красно-белые планируют предложить 10 миллионов евро за 28-летнего шведа.

Защитник сборной Швеции и «Гетеборга» Эмиль Саломонссон может продолжить карьеру в российском чемпионате. К футболисту проявляет интерес московский «Спартак». Сумма сделки может составить 10 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает игрока в 1,7 миллиона евро.

Пока Саломонссон провел 11 матчей в текущем сезоне чемпионата Швеции, в которых дважды сумел отличиться.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС