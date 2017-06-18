Паоло Мальдини примет участие в теннисном турнире ATP Milan Challenger

Легенда итальянского «Милана» Паоло Мальдини готовится принять участие в основной сетке турнира ATP. Данные соревнования пройдут в Милане.

Мальдини, выступающий в парном разряде со своим тренером Стефано Ландонио, выиграли квалификационный турнир и стали обладателями wild card на турнир серии «Челленджер».

Турнир ATP Milan Challenger стартует 26 июня. В этот же день Мальдини исполнится 49 лет.

В составе «Милана» Малидини становился 7-кратным чемпионом Италии и 5-кратным обладателем Лиги чемпионов.