IFAB предлагает внести кардинальные изменения в правила футбола

Совсем скоро правила футбола могут потерпеть значительные изменения. Нововведения предлагает IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций — организация, занимающаяся регулированием правил игры в футбол), который разработал новую стратегию под названием «Play Fair!».
Предлагается:
- Cократить время игры с 90 минут «грязного» времени до 60 минут чистого – с остановками секундомера во время пауз, как это происходит в хоккее и баскетболе.
- Назначать пенальти вместо свободного удара, когда вратарь берет мяч в руки после паса ногой от партнера по команде.
- Удалять футболиста, который умышленно забивает гол рукой или отбивает мяч на линии ворот. Если игрок выбивает мяч рукой из пустых ворот, то предлагается засчитывать гол.
С помощью данной стратегии планируется повышение зрелищности футбольных матчей.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт IFAB