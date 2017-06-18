IFAB предлагает внести кардинальные изменения в правила футбола

Автор: Никита Пронин 0

Совсем скоро правила футбола могут потерпеть значительные изменения. Нововведения предлагает IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций — организация, занимающаяся регулированием правил игры в футбол), который разработал новую стратегию под названием «Play Fair!».

Предлагается:

  • Cократить время игры с 90 минут «грязного» времени до 60 минут чистого – с остановками секундомера во время пауз, как это происходит в хоккее и баскетболе.
  • Назначать пенальти вместо свободного удара, когда вратарь берет мяч в руки после паса ногой от партнера по команде.
  • Удалять футболиста, который умышленно забивает гол рукой или отбивает мяч на линии ворот. Если игрок выбивает мяч рукой из пустых ворот, то предлагается засчитывать гол.

С помощью данной стратегии планируется повышение зрелищности футбольных матчей.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт IFAB

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