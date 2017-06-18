IFAB предлагает внести кардинальные изменения в правила футбола

Совсем скоро правила футбола могут потерпеть значительные изменения. Нововведения предлагает IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций — организация, занимающаяся регулированием правил игры в футбол), который разработал новую стратегию под названием «Play Fair!».

Предлагается:

Cократить время игры с 90 минут «грязного» времени до 60 минут чистого – с остановками секундомера во время пауз, как это происходит в хоккее и баскетболе.

Назначать пенальти вместо свободного удара, когда вратарь берет мяч в руки после паса ногой от партнера по команде.

Удалять футболиста, который умышленно забивает гол рукой или отбивает мяч на линии ворот. Если игрок выбивает мяч рукой из пустых ворот, то предлагается засчитывать гол.

С помощью данной стратегии планируется повышение зрелищности футбольных матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт IFAB