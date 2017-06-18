Игрок «Валенсии» Санти Мина был обвинен в сексуальных домогательствах

Форвард «Валенсии» Санти Мина провел ночь в тюрьме. Мина был обвинен в домогательствах сексуального характера.
Ночь с четверга на пятницу 21-летний футболист провел в тюрьме в городе Гарруча. Утром футболист был выпущен на свободу. В ближайшее время судья примет решение о дальнейшем продолжении дела.
Заявление в полицию подала девушка, которая проводила вечер с другом Санти. Пара решила уединиться в помещении, где также находился и игрок, который в обнаженном виде приставал к потерпевшей, несмотря на протесты.
В минувшем сезоне Мина забил 6 мячей и три раза ассистировал партнерам.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca