Антонио Рюдигер: «В Италии нет борьбы с расизмом»

Немецкий защитник «Ромы» Антонио Рюдигер прокомментировал тему расизма в мировом футболе. Отдельно футболист отметил про Италию.

«К сожалению, в Италии, где я играю, подобные вещи случаются достаточно часто. Я просто хочу сказать, что в 2017 году такого быть не должно.

Можно увидеть много плакатов «Скажи нет расизму», но на самом деле никакой борьбы в Италии с этим нет. В некоторых матчах болельщики скандировали мне обезьянские кричалки, но никаких мер принято не было. Для меня это немыслимо», – сказал Рюдигер.

Рюдигер сыграл в минувшем сезоне Серии А в 26-ти матчах. Дважды футболист ассистировал своим партнерам. По итогам сезона «Рома» заняла второе место и будет играть в Лиге чемпионов.