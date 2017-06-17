«Зенит» предложил Пепе двухлетний контракт

«Зенит» заинтересован в приобретении экс-защитника «Реала» Пепе. Петербургский клуб может предложить контракт португальцу с окладом размером в 5 миллионов евро в год.

Согласно имеющейся информации, Пепе находится в шорт-листе нового главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини. По имеющейся информации, представитель 34-летнего игрока обороны Жорже Мендеш обсуждал с руководством «Зенита» возможность переезда в Петербург.

При этом сообщается, что «Зенит» готов предложить футболисту двухлетний контракт с окладом порядка 5 млн евро. В настоящий момент Пепе находится в статусе свободного агента после окончания его контракта с мадридским «Реалом».

В составе сборной Португалии Пепе выступит на предстоящем Кубке Конфедерации в России.

Фото: Global Look Press

Источник: ФАН