Евгений Коноплянка может перейти в «Милан»

Автор: Вадим Павлов 0

Евгений Коноплянка

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в «Милане». В немецком клубе на украинца больше не рассчитывают.

Как сообщают итальянские СМИ, руководство «Милана» всерьез заинтересовано в услугах украинского хавбека, чье будущее в немецком клубе находится под вопросом.

Напомним, ранее сообщалось, что в «Шальке» на Коноплянку больше не рассчитывают и этим летом он будет выставлен на трансфер.

В минувшем сезоне Коноплянка провел 19 матчей и забил один гол.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttomercatoweb

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