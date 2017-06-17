Евгений Коноплянка может перейти в «Милан»

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в «Милане». В немецком клубе на украинца больше не рассчитывают.

Как сообщают итальянские СМИ, руководство «Милана» всерьез заинтересовано в услугах украинского хавбека, чье будущее в немецком клубе находится под вопросом.

Напомним, ранее сообщалось, что в «Шальке» на Коноплянку больше не рассчитывают и этим летом он будет выставлен на трансфер.

В минувшем сезоне Коноплянка провел 19 матчей и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb