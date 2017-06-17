Проблема реализации билетов на казанские матчи серьезно беспокоит как ФИФА, так и руководство столицы Татарстана. В Казани уже начали раздавать бесплатные билеты.
Министерство спорта России разослало в города, где проводится Кубок конфедераций (Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань), закрытый циркуляр, согласно которому местные бюджетные учреждения должны обеспечить матчи зрителями за счет раздачи бесплатных билетов. Как сообщается, к выполнению этой инструкции уже приступили в Казани.
По имеющимся данным, на матч Мексики и Португалии было продано 23 тысячи билетов, при том, что «Казань-Арена» вмещает 45 тысяч. Проблему будут решать через бюджетные учреждения. Сообщается, что 2 тысячи билетов будет реализовано через МЧС республики. Накануне казанским пожарным доложили об этом на утреннем разводе.
Отметим, что обычные болельщики выкупили в первую очередь самые доступные места, поэтому бесплатно будут раздавать билеты на самые дорогие места.
Ранее уже сообщалось, что все билеты были проданы только на один матч турнира, в котором сборная России в Москве сыграет с командой Португалии.
Сегодня турнир стартует в Санкт-Петербурге матчем россиян и сборной Новой Зеландии.
Фото: Global Look Press
Источник: БИЗНЕС Online
One thought on “В Казани начали раздавать бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций”
Это нормально. На хреновые спектакли местного театра при позднем Хрущёве билеты распространяли через местные профкомы. Передовикам-бесплатно. Остальным- за полцены.