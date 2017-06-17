В Казани начали раздавать бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций

Проблема реализации билетов на казанские матчи серьезно беспокоит как ФИФА, так и руководство столицы Татарстана. В Казани уже начали раздавать бесплатные билеты.

Министерство спорта России разослало в города, где проводится Кубок конфедераций (Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань), закрытый циркуляр, согласно которому местные бюджетные учреждения должны обеспечить матчи зрителями за счет раздачи бесплатных билетов. Как сообщается, к выполнению этой инструкции уже приступили в Казани.

По имеющимся данным, на матч Мексики и Португалии было продано 23 тысячи билетов, при том, что «Казань-Арена» вмещает 45 тысяч. Проблему будут решать через бюджетные учреждения. Сообщается, что 2 тысячи билетов будет реализовано через МЧС республики. Накануне казанским пожарным доложили об этом на утреннем разводе.

Отметим, что обычные болельщики выкупили в первую очередь самые доступные места, поэтому бесплатно будут раздавать билеты на самые дорогие места.

Ранее уже сообщалось, что все билеты были проданы только на один матч турнира, в котором сборная России в Москве сыграет с командой Португалии.

Сегодня турнир стартует в Санкт-Петербурге матчем россиян и сборной Новой Зеландии.

Фото: Global Look Press

Источник: БИЗНЕС Online