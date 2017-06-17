«Зенит» намерен приобрести форварда «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади

Автор: Вадим Павлов 0

Мунир

Роберто Манчини продолжает искать возможности для усиления клуба. Одним из наиболее важных приобретений итальянский специалист обозначил форварда «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади.

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади может продолжить карьеру в России. Испанский футболист попал в сферу интересов «Зенита». Сообщается, что петербургский клуб уже вступил в переговоры с каталонцами о трансфере 21-летнего форварда.

В минувшем сезоне Эль-Хаддади выступал на правах аренды в «Валенсии».

В минувшем сезоне форвард провел 32 матча в Ла Лиге, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: TMW

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