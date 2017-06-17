Игроки «Реала» считают, что Роналду словами об уходе хочет добиться более высокой зарплаты в клубе

Футболисты «Реала» не верят, что Криштиану Роналду покинет клуб летом. Они уверены, что португалец добивается повышения зарплаты.

Игроки «Реала» не верят в то, что нападающий Криштиану Роналду уйдет из мадридского клуба в летнее трансферное окно.

Как сообщается, игроки «Реала» обсудили сложившуюся вокруг Роналду ситацию между собой и имеют свою точку зрения на этот счет. В частности, они полагают, что все это — стратегия Роналду для того, чтобы добиться в испанском гранде более высокой зарплаты. Футболисты уверены, что Роналду сразу же успокоится, если добьется своей цели.

Напомним, ранее сообщалось, что звездный португалец намерен покинуть Испанию из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca