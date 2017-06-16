Виталий Мутко: «Сборные России и Бразилии обязательно сыграют товарищеский матч в следующем году»

Сборные России и Бразилии по футболу в 2018 году проведут товарищеский матч. Переговоры находятся в завершающей стадии.

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что ведутся переговоры о проведении товарищеского матча сборной России с командой Бразилии в 2018 году.

«Бразилия – наше все. Обязательно сборная России будет играть с Бразилией в следующем году. Мы этого очень хотим, и Бразилия тоже. Это можно будет сделать. А вот когда – мы с ними еще говорим, пока не могу сказать. Но переговоры близки к завершению. Но мы обязательно сделаем такой матч», – заявил Мутко.

Сборная Бразилии в марте стала первой командой, которая по итогам отборочного турнира гарантировала себе участие в мировом первенстве.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт