Ари станет игроком «Локомотива»

Автор: Вадим Павлов 0

Ари

«Локомотив» согласовал с «Краснодаром» трансфер Ари. Контракт с бразильцем будет рассчитан на один год.

Нападающий «Краснодара» Ари продолжит карьеру в «Локомотиве». Сообщается, что железнодорожники уже согласовали условия сделки по переходу 31-летнего форварда.

В настоящий момент бразилец находится в Москве и может присоединиться к «Локомотиву» на сборе в Австрии уже в ближайшие дни. Напомним, что Ари выступал в московском клубе в минувшем сезоне на правах аренды.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Ари провел 19 матчей, в которых забил десять голов и сделал четыре результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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