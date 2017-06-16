Ари станет игроком «Локомотива»

«Локомотив» согласовал с «Краснодаром» трансфер Ари. Контракт с бразильцем будет рассчитан на один год.

Нападающий «Краснодара» Ари продолжит карьеру в «Локомотиве». Сообщается, что железнодорожники уже согласовали условия сделки по переходу 31-летнего форварда.

В настоящий момент бразилец находится в Москве и может присоединиться к «Локомотиву» на сборе в Австрии уже в ближайшие дни. Напомним, что Ари выступал в московском клубе в минувшем сезоне на правах аренды.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Ари провел 19 матчей, в которых забил десять голов и сделал четыре результативные передачи.