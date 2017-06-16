Руководство «Реала» намерено убедить Криштиану Роналду не уходить из клуба

Руководство «Реала» сделает все возможное, чтобы убедить нападающего Криштиану Роналду не уходить из клуба. Сам португалец намерен покинуть стан «сливочных».

Согласно имеющейся информации, Криштиану Роналду для уклонения от уплаты налогов создал три фиктивные фирмы. С их помощью он вывел в оффшоры не меньше 150 миллионов евро.

В случае, если игрок будет признан виновным, ему грозит штраф на сумму в 28 миллионов евро и семь лет тюрьмы. Представители Роналду опровергали обвинения в адрес футболиста, а «Реал» выступил в поддержку игрока, выразив уверенность в его полной невиновности. Сам 32-летний португалец сообщил о намерении покинуть мадридский клуб из-за проблем с налогами.

Сейчас мадридский «Реал» намерен предпринять все усилия, чтобы убедить Роналду остаться в команде.

Сумма отступных за игрока может составить около 400 миллионов евро. Сообщается, что в услугах португальца заинтересованы «ПСЖ» и «МЮ».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca