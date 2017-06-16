Майкон подписал контракт с «Антальяспором»

«Антальяспор» подписал контракт с форвардом «Локомотива» Майконом. Соглашение заключено на три года.

Нападающий «Локомотива» Майкон перешел в турецкий «Антальяспор». Сообщается, что стороны подписали контракт сроком на 3 года.

Напомним, ранее стало известно, что Майкон не полетел с «Локомотивом» на первый сбор в Австрию. Срок контракта футболиста с «железнодорожниками» истекал 30 июня нынешнего года.

Майкон выступал за «Локомотив» с 2010 года. По итогам прошлого сезона «Антальяспор» занял в чемпионате Турции пятое место и не выступит в еврокубках.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Антальяспора»