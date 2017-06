«Эвертон» объявил о трансфере Джордана Пикфорда

23-летний голкипер «Сандерленда» Джордан Пикфорд перешел в «Эвертон». «Ириски» заплатили за голкипера молодежной сборной Англии 34 млн евро.

«Эвертон» официально объявил о переходе вратаря Джордана Пикфорда, ранее выступавшего за «Сандерленд». По имеющейся информации, сумма трансфера составила порядка 34 млн евро. Сообщается, что Пикфорд подписал с «ирисками» контракт сроком на пять лет.

В минувшем сезоне Джордан Пикфорд принял участие в 29 матчах в которых пропустил 50 голов. «Сандерленд» занял последнее место и вылетел в Чемпионшип.

🙌🏼 | #EFC have signed goalkeeper Jordan Pickford for a Club-record fee on a 5-year deal! #WelcomeJordanhttps://t.co/sozzcEO86r pic.twitter.com/2bSCRfL0Wa

— Everton (@Everton) 15 июня 2017 г.