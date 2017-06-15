«Эвертон» объявил о трансфере Джордана Пикфорда

Автор: Вадим Павлов 0

Пикфорд

23-летний голкипер «Сандерленда» Джордан Пикфорд перешел в «Эвертон». «Ириски» заплатили за голкипера молодежной сборной Англии 34 млн евро.

«Эвертон» официально объявил о переходе вратаря Джордана Пикфорда, ранее выступавшего за «Сандерленд». По имеющейся информации, сумма трансфера составила порядка 34 млн евро. Сообщается, что Пикфорд подписал с «ирисками» контракт сроком на пять лет.

В минувшем сезоне Джордан Пикфорд принял участие в 29 матчах в которых пропустил 50 голов. «Сандерленд» занял последнее место и вылетел в Чемпионшип.

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Источник: официальный сайт «Эвертона»

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