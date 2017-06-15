Джанлуиджи Доннарумма не будет продлевать контракт с «Миланом»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма не будет продлевать контракт со своим нынешним клубом. Об этом сообщил директор клуба Марко Фассоне.

«Агент игрока Мино Райола сообщил нам, что Доннарумма принял окончательное решение не продлевать контракт с «Миланом». Мы сделали хорошее предложение. Игрок оценил его и сделал несколько поправок не только экономического характера. Доннарумма сообщил нам о нежелании продления контракта. Таким образом, его время в «Милане» подойдет к концу 30 июня 2018 года.

Решение Джанлуиджи нас удивило. Надеялись, что он станет голкипером, который поведет за собой «Милан» в будущее. Естественно, его решение оставило горький привкус во рту, но нам нужно двигаться дальше», — заявил Фассоне.

Сообщается, что руководство «Милана» предлагало Доннарумме оклад размером в 4,5 млн евро в год плюс бонусы. Однако агент голкипера Мино Райола требовал внести в контракт пункт, согласно которому 18-летний голкипер мог бы покинуть «Милан» всего за 10 миллионов евро в случае непопадания в Лигу чемпионов. Согласно имеющейся информации, с футболистом уже связались «ПСЖ» и «Реал», которые готовы платить ему 6 млн евро в год.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia