Глухой кот из Эрмитажа будет прогнозировать исходы матчей Кубка конфедераций-2017

Автор: Вадим Павлов 0

кубок конфедераций

Кот Ахилл из Эрмитажа выбран для важной миссии — прогнозирования матчей КК-2017. Полуторагодовалый глухой кот из Санкт-Петербурга каждый вечер во время ужина будет делать предсказания для матчей следующего дня.

«Кот Ахилл — потомственный эрмитажный кот. Он с рождения глухой, но у него сильно развиты другие каналы восприятия. Мы думаем, что он максимально правильно сможет предсказать исход Кубка конфедераций. Выбирали из трех котов, но сошлись на том, что у Ахилла максимально точные прогнозы. Он не будет испытывать стресса при встрече с журналистами, он готов стать публичной персоной», — рассказала ветеринарный врач котов Эрмитажа Анна Кондратьева.

По словам медика, ее подопечные и раньше демонстрировали свои экстрасенсорные способности, прогнозируя итоги «Евровидения» и Олимпийских игр, причем точность прогнозов составляла от 85% до 100%.

Также отмечается, что после окончания турнира животное переедет из Зимнего дворца в семью, причем хозяев Ахилл выберет сам.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в России.

Фото: Global Look Press
Источник: Рейтинг Букмекеров

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