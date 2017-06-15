Глухой кот из Эрмитажа будет прогнозировать исходы матчей Кубка конфедераций-2017

Кот Ахилл из Эрмитажа выбран для важной миссии — прогнозирования матчей КК-2017. Полуторагодовалый глухой кот из Санкт-Петербурга каждый вечер во время ужина будет делать предсказания для матчей следующего дня.

«Кот Ахилл — потомственный эрмитажный кот. Он с рождения глухой, но у него сильно развиты другие каналы восприятия. Мы думаем, что он максимально правильно сможет предсказать исход Кубка конфедераций. Выбирали из трех котов, но сошлись на том, что у Ахилла максимально точные прогнозы. Он не будет испытывать стресса при встрече с журналистами, он готов стать публичной персоной», — рассказала ветеринарный врач котов Эрмитажа Анна Кондратьева.

По словам медика, ее подопечные и раньше демонстрировали свои экстрасенсорные способности, прогнозируя итоги «Евровидения» и Олимпийских игр, причем точность прогнозов составляла от 85% до 100%.

Также отмечается, что после окончания турнира животное переедет из Зимнего дворца в семью, причем хозяев Ахилл выберет сам.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в России.