Сергей Фурсенко: «Возвращение Денисова в «Зенит»? Все возможно»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что Игорь Денисов может вернуться в состав сине-бело-голубых. По его словам, нет ничего невозможного, но клубы не ведут переговоров о переходе хавбека.

«Может ли Игорь Денисов перейти в «Зенит»? Все возможно в этом мире. Посмотрим. Но переговоры не ведутся», — заявил Сергей Фурсенко.

Ранее сообщалось, что 33-летний Игорь Денисов может перейти в «Зенит» на правах аренды. В прошлом сезоне Денисов, выступавший за «Локомотив», провел в РФПЛ 23 матча, в которых отметился одним голом и двумя передачами.

Напомним, что Денисов выступал в составе «Зенита» с 2001 по 2013 год.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс