Тони Пеннок стал помощником Леонида Слуцкого в «Халл Сити»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий совершил свое первое назначение в роли наставника команды. Тони Пеннок вошел в тренерский штаб команды.

«Я в восторге, однако немного шокирован. Я был в отпуске, когда мне позвонил заместитель председателя и спросил, как я отношусь к тому, чтобы вернуться в команду. Мы договорились очень быстро.

Всегда хорошо работать с новыми тренерами, и я надеюсь на плодотворную работу со Слуцким. Скоро у нас состоится встреча, на которой мы обсудим предсезонную подготовку. Я с нетерпением жду возможности познакомиться с ним. Я сейчас очень взволнован и с нетерпением жду того, что принесет следующий сезон. Он обещает быть интересным и, надеюсь, станет для нас успешным», — рассказал Тони Пеннок.

📑 | We are delighted to announce Tony Pennock has rejoined the Club as First Team Coach. Full Story ➡️ https://t.co/HmXK4OUUlP pic.twitter.com/XhJyXQLLny

— Hull City (@HullCity) 15 июня 2017 г.