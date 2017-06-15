«Фенербахче» планирует усилить линию нападения двумя игроками «Лестера»

Турецкий «Фенербахче» хочет приобрести двух нападающих английского «Лестера». В этот список входят Джейми Варди и Ахмед Муса.
Нападающие «Лестера» Ахмед Муса и Джейми Варди являются потенциальной заменой нескольким игрокам турецкого клуба, которые могут покинуть команду.
Из «Фенербахче» могут уйти Эменике, Робин ван Перси и Мусса Соу.
За бывшего форварда ЦСКА турецкий клуб может предложить чуть больше 17 миллионов евро. Transfermarkt оценивает Варди в 15 миллионов евро, а Ахмеда в 18.
В минувшем сезоне Варди забил 13 мячей и шесть раз ассистировал партнерам. Муса отличился два раза.
Фото: Global Look Press
Источник: Skysports