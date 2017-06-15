Артур Юсупов перейдет в «Ростов»

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов станет игроком «Ростова». Футболист будет отдан ростовчанам в аренду.

Артур Юсупов будет отдан в аренду «Ростову» на один сезон. Переход должен состояться 15 июня.

В 2015 году Юсупов перешел в «Зенит» из московского «Динамо». За это время футболист стал обладателем Суперкубка России.

В текущем сезоне Юсупов провел 27 матчей в РФПЛ и забил один гол. «Зенит» занял третье место, и будет выступать в Лиге Евпропы. «Ростов» проиграл в последнем туре «Оренбургу» и упустил возможность выступить в еврокубках в новом сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: Фонтанка