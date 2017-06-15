«ПСЖ» не будет покупать Пьера-Эмерика Обамеянга

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг не перейдет в «ПСЖ». Руководство парижского клуба считает цену за габонца слишком завышенной.

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее время не перейдет в «ПСЖ». Требуемая цена за габонца заставила парижан отложить вопрос о трансфере. Напомним, что «Боруссия» хочет получить за Обамеянга не менее 70 миллионов евро.

Сообщается, что теперь основной целью в летнее трансферное окно для является игрок «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес.

В минувшем сезоне Санчес забил 24 гола и 11 раз помогал это сделать партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com