«ПСЖ» не будет покупать Пьера-Эмерика Обамеянга

Автор: Никита Пронин 0

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг не перейдет в «ПСЖ». Руководство парижского клуба считает цену за габонца слишком завышенной.

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее время не перейдет в «ПСЖ». Требуемая цена за габонца заставила парижан отложить вопрос о трансфере. Напомним, что «Боруссия» хочет получить за Обамеянга не менее 70 миллионов евро.

Сообщается, что теперь основной целью в летнее трансферное окно для является игрок «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес.

В минувшем сезоне Санчес забил 24 гола и 11 раз помогал это сделать партнерам.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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