«Челси» готов заплатить 60 миллионов евро за Калиду Кулибали

Автор: Никита Пронин 0

Кулибали

«Челси» вновь хочет заполучить  защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Лондонский клуб готов заплатить 60 миллионов евро.

«Челси» уже сейчас готов сделать предложение в размере 60 миллионов евро. Однако «Наполи» намерен сохранить лидеров команды и не собирается продавать Кулибали ни за какие деньги.

Прошлым летом «Челси» уже пробовал купить Кулибали, но предложение в размере 52 миллионов евро было недостаточно.

В минувшем сезоне Кулибали забил два мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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