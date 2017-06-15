«Челси» готов заплатить 60 миллионов евро за Калиду Кулибали

«Челси» вновь хочет заполучить защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Лондонский клуб готов заплатить 60 миллионов евро.

«Челси» уже сейчас готов сделать предложение в размере 60 миллионов евро. Однако «Наполи» намерен сохранить лидеров команды и не собирается продавать Кулибали ни за какие деньги.

Прошлым летом «Челси» уже пробовал купить Кулибали, но предложение в размере 52 миллионов евро было недостаточно.

В минувшем сезоне Кулибали забил два мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia