Артем Дзюба: «Ибрагимович в «Зените»? Это стало бы прекрасным чудом»

Автор: Вадим Павлов 0

Артем Дзюба

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после медосмотра рассказал о своем здоровье. Также он прокомментировал слухи о возможном переходе в петербургский клуб Златана Ибрагимовича и Халка.

«Как провел время в отпуске? В основном с детьми. С моим здоровьем все хорошо, операции не будет, она не требуется. Не понимаю, откуда взялась информация про нее. Лечение иголками? Нет, просто нужно закачивать ногу.

Как отнесся к слухам о переходе Ибрагимовича в «Зенит»? Если бы это произошло – стало бы прекрасным чудом. Но я тут увидел, что Халк может вернуться. Мне этого достаточно», — рассказал Артем Дзюба.

Напомним, ранее появилась информация, что Артему Дзюбе может понадобиться операция на колене. Игрок из-за проблем со здоровьем пропустил два сбора сборной России и не сыграет на Кубке конфедераций-2017.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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