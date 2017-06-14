Тренерский штаб «Спартака» усилился двумя итальянскими специалистами

Автор: Вадим Павлов 0

Мальфатти, Каррера и Д'Урбано

Итальянские специалисты Аттила Мальфатти и Джорджо Д’Урбано подписали контракты с московским «Спартаком». Тренеры уже приступили к работе.

Как сообщает пресс-служба клуба, тренер Аттила Мальфатти и тренер по физподготовке Джорджо Д’Урбано подписали контракты со «Спартаком» и уже приступили к работе.

45-летний Мальфатти известен в Италии по многолетней успешной работе в академии туринского «Ювентуса». 59-летний Д’Урбано отвечал за физподготовку спортсменов в сборных Италии по горным лыжам и волейболу, а также в нескольких футбольных клубах, среди которых «Аталанта», «Кальяри» и «Сиена».

Фото: официальный сайт «Спартака»
Источник: официальный сайт «Спартака»

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