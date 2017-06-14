Мадридский «Реал» представил новую форму

Автор: Вадим Павлов 0

Реал

«Реал» опубликовал в сети фотографии формы на грядущий сезон. 

«Реал» презентовал новый домашний и выездной комплект формы, в которых футболисты мадридского клуба будут выступать в следующем сезоне. Как сообщается, домашняя форма будет выполнена в традиционном светлом цвете со светло-голубыми вставками, а выездная — в темном цвете.

Отмечается, что оба комплекта формы уже можно приобрести в магазинах adidas и официальных магазинах «Королевского клуба»

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Фото: официальный сайт «Реала»
Источник: официальный сайт «Реала»

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