Мадридский «Реал» представил новую форму

«Реал» опубликовал в сети фотографии формы на грядущий сезон.

«Реал» презентовал новый домашний и выездной комплект формы, в которых футболисты мадридского клуба будут выступать в следующем сезоне. Как сообщается, домашняя форма будет выполнена в традиционном светлом цвете со светло-голубыми вставками, а выездная — в темном цвете.

Отмечается, что оба комплекта формы уже можно приобрести в магазинах adidas и официальных магазинах «Королевского клуба»

Фото: официальный сайт «Реала»

Источник: официальный сайт «Реала»