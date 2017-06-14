Игорь Денисов близок к возвращению в «Зенит»

Автор: Вадим Павлов 0

Игорь Денисов

Игорь Денисов может вернуться в «Зенит». Петербургский клуб намерен арендовать 33-летнего хавбека.

Согласно имеющейся информации, «Зенит» приступил к переговорам по поводу возвращения в стан сине-бело-голубых полузащитника Игоря Денисова. Отмечается, что сине-бело-голубые намерены арендовать 33-летнего футболиста на один сезон.

«Вопрос еще не решен, но «Зенит» продвинулся уже довольно далеко, трансфер я оцениваю как очень вероятный. Речь идет об аренде на один сезон», — заявил Нобель Арустамян.

Напомним, Игорь Денисов выступал за «Зенит» с 2001 по 2013 год.

В прошлом сезоне Денисов, выступавший за «Локомотив», провел в РФПЛ 23 матча, в которых отметился одним голом и двумя передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Матч ТВ

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