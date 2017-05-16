Франческо Тотти может стать игроком «Майами»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти, возможно, не завершит карьеру летом. У легендарного итальянца есть предложение продолжить карьеру в США.

40-летним форвардом заинтересовался «Майами», который тренирует бывший защитник сборной Италии Алессандро Неста. Владельцами клуба являются экс-капитан «Милана» Паоло Мальдини и итальянский бизнесмен Риккардо Силва.

Напомним, что контракт Тотти с «Ромой» действует до конца текущего сезона, и 1 июля он станет свободным агентом.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal

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