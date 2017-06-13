«ПСЖ» готов купить Гарета Бэйла за 175 миллионов евро

Валийский полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл может стать игроком «ПСЖ». Сумма трансфера составит около 175 миллионов евро.
«ПСЖ» намерен перехватить у «Манчестер Юнайтед» полузащитника «Реала» Гарета Бэйла. По информации журналиста Эдуардо Инды, парижский клуб готов заплатить за 27-летнего игрока 175 миллионов евро.
Ранее сообщалось о трансфере Бэйла в «МЮ» за 60 миллионов евро.
Контракт валлийца с «Реалом» рассчитан до 2022 года. В текущем сезоне Бэйл заработал 9+5 по системе гол+пас.
Фото: Global Look Press
Источник: Tribalfootball