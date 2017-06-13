«Амкар» продлит контракт с Гаджи Гаджиевым

Гаджи Гаджиев продолжит тренировать пермский клуб. Об этом сообщил спортивный директор клуба Виктор Засульский.

«Гаджиев, конечно, остается в клубе. Он тренирует команду вместе с помощниками. Правда, сегодня два человека – Арслан Халимбеков и Андрей Каряка уехали в академию тренерского мастерства на поступление на категорию PRO.

Контракт с Гаджиевым будет продлен, остались некоторые нюансы, мы их быстро уладим в ближайшее время», – заявил Засульский.

Гаджиев тренирует «Амкар» с 2014 года. Минувший сезон мог стать лучшим за последнее время для «Амкара», но после хорошо проведенного первого круга, второй получился провальным. В итоге команда финишировала на 10-й строчке.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС