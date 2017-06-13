Доменико Кришито останется в Санкт-Петербурге

Итальянский защитник «Зенита» Доменико Кришито никуда не уйдет в летнее трансферное окно. Об этом заявил агент футболиста Андреа Д’Амико.

«Доменико был близок к возвращению в Италию. У игрока были предложения от «Наполи», «Фиорентины» и «Интера». Но у него еще год действует контракт с «Зенитом», который он отработает до конца. В руководстве клуба посчитали нецелесообразным отпускать одного из лидеров команды», — заявил Д’Амико.

Ранее Кришито заявлял, что хочет вернуться в Италию.

Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. За это время защитник провел 185 матчей, забил 14 мячей и отдал 24 голевых паса. В минувшем сезоне «Зенит» занял третье место и второй раз подряд будет играть в Лиге Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports