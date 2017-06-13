Cрок полной реабилитации Романа Зобнина составит около шести месяцев

Автор: Никита Пронин 0

Роман Зобнин

Полузащитнику «Спартака» и сборной России Роману Зобнину была сделана операция в клинике «Вилла Стюарт» в Риме. Напомним, что футболист получил травму в товарищеском матче против сборной Венгрии, в котором отдал голевой пас.

«Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава. Оперировал нашего футболиста профессор Мариани», — сообщил пресс-службе «Спартака» руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.

Операция прошла без осложнений. Предполагаемый срок полной реабилитации 23-летнего футболиста составит около шести месяцев.

В минувшем сезоне Роман стал чемпионом России вместе со «Спартаком». Полузащитник забил два гола и отдал три голевых паса.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»

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