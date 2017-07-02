«Милан» готов предложить Джанлуиджи Доннарумме многолетний контракт

Автор: Никита Воробьев 0

18-летний вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма не сомневается в своем желании остаться в команде. Об этом он вместе с семьей заявил агенту Мино Райоле.

В ближайшее время Райола проведет переговоры с руководством «россонери», которые сделают последнее предложение по зарплате: 50 млн. евро за пять лет. Кроме того, может быть принято решение о сумме выкупа игрока.

Сообщалось, что ранее голкипер отказался продлевать контракт с «Миланом», заканчивающийся следующим летом. В прошедшем сезоне Доннарумма провел в Серии А 38 матчей и пропустил 36 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Gianluca Di Marzio

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