«Милан» готов предложить Джанлуиджи Доннарумме многолетний контракт

18-летний вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма не сомневается в своем желании остаться в команде. Об этом он вместе с семьей заявил агенту Мино Райоле.

В ближайшее время Райола проведет переговоры с руководством «россонери», которые сделают последнее предложение по зарплате: 50 млн. евро за пять лет. Кроме того, может быть принято решение о сумме выкупа игрока.

Сообщалось, что ранее голкипер отказался продлевать контракт с «Миланом», заканчивающийся следующим летом. В прошедшем сезоне Доннарумма провел в Серии А 38 матчей и пропустил 36 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Gianluca Di Marzio