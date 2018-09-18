Джикия — новый капитан «Спартака»

Автор: Роман Шлуинский 0

Георгий Джикия

Новым капитаном «Спартака» станет защитник Георгий Джикия. Он заменит отстраненного Дениса Глушакова.

Ожидается, что Джикия будет исполнять роль капитана не только в матче Лиги Европы с «Рапидом», но и в дальнейшем.

Напомним, Дениса Глушакова и Андрея Ещенко отстранили от работы с основным составом за лайк поста в Instagram. В нем актер и болельщик «красно-белых» Дмитрий Назаров критикует тренера команды Массимо Карреру.

В этом сезоне Георгий Джикия принял участие в 5 матчах чемпионата России и забил один гол.

Фото: официальный твиттер футбольного клуба «Спартак»
Источник: «Спорт-Экспресс»

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