Джикия — новый капитан «Спартака»

Новым капитаном «Спартака» станет защитник Георгий Джикия. Он заменит отстраненного Дениса Глушакова.

Ожидается, что Джикия будет исполнять роль капитана не только в матче Лиги Европы с «Рапидом», но и в дальнейшем.

Напомним, Дениса Глушакова и Андрея Ещенко отстранили от работы с основным составом за лайк поста в Instagram. В нем актер и болельщик «красно-белых» Дмитрий Назаров критикует тренера команды Массимо Карреру.

В этом сезоне Георгий Джикия принял участие в 5 матчах чемпионата России и забил один гол.

Фото: официальный твиттер футбольного клуба «Спартак»

Источник: «Спорт-Экспресс»