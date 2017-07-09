«МЮ» ведет переговоры с Хамесом Родригесом

Автор: Алена Груздева 0

Альваро Мората, Хамес Родригес

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» начал вести серьезные переговоры по поводу перехода Хамеса Родригеса из мадридского «Реала». Ранее было известно, что Зинедин Зидан не рассчитывает на услуги колумбийца в новом сезоне Примеры.

«Манчестер Юнайтед» сделал выбор в пользу Хамеса, приостановив развитие сделки по трансферу другого игрока «Реала», Альваро Мораты. За Морату испанский клуб потребовал около 90 млн евро, на эти условия «Юнайтед» ответил отказом. Жозе Моуриньо видит в 25-летнем Хамесе Родригесе замену на позицию Уэйна Руни, который этим летом покидает «Олд Траффорд».

В предыдущем сезоне в качестве игрока «Реала» Хамес сделал 8 результативных передач и забил 8 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Альваро Мората, Хамес Родригес

«Челси» предложит за Альваро Морату и Хамеса Родригеса 132 миллиона фунтов

Мората

Альваро Мората дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

Альваро Мората

«Реал» отказался продавать Морату в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 