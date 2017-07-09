«МЮ» ведет переговоры с Хамесом Родригесом

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» начал вести серьезные переговоры по поводу перехода Хамеса Родригеса из мадридского «Реала». Ранее было известно, что Зинедин Зидан не рассчитывает на услуги колумбийца в новом сезоне Примеры.

«Манчестер Юнайтед» сделал выбор в пользу Хамеса, приостановив развитие сделки по трансферу другого игрока «Реала», Альваро Мораты. За Морату испанский клуб потребовал около 90 млн евро, на эти условия «Юнайтед» ответил отказом. Жозе Моуриньо видит в 25-летнем Хамесе Родригесе замену на позицию Уэйна Руни, который этим летом покидает «Олд Траффорд».

В предыдущем сезоне в качестве игрока «Реала» Хамес сделал 8 результативных передач и забил 8 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent