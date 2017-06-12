Андре Силва станет игроком «Милана»

Нападающий «Порту» Андре Силва близок к переходу в «Милан». Итальянцы заплатят за 21-летнего форварда 38 миллионов евро.

Согласно имеющейся информации, руководство «Порту» согласилось отпустить 21-летнего Андре Силву в «Милан» за 38 миллионов евро, несмотря на то, что в его контракте прописаны отступные в размере 60 миллионов. Сообщается, что португальцы снизили цену, поскольку им нужно было срочно продать Силву из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Сегодня нападающий пройдет в «Милане» медосмотр, после чего подпишет 5-летний контракт. Ранее сообщалось, что на Силву также претендовал «Зенит».

В завершившемся сезоне Андре Силва забил 16 голов и 5 раз ассистировал своим партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia