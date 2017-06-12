Геннадий Орлов: «Черчесов сказал, что если в 2018 году не будет равного Аршавину игрока, то он возьмет его в сборную»

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что Станислав Черчесов в будущем может вернуть в состав национальной команды полузащитника Андрея Аршавина. Также он заявил, что Халк в Санкт-Петербург не вернется.

«Халк не вернется в «Зенит», это точно. А Аршавин – не знаю, как пойдет. Халку надо дать зарплату не менее 25 млн год, сколько еще и китайцам заплатить. Это нереально. Да и зачем? Халка мы уже видели. Спорт любит омоложение и конкуренцию. Никуда не деться от того, что нужны новые имена, новая кровь, новые взгляды и никто не знает потолок. Потолок возможностей Халка мы знаем, а может мы возьмем какого-то другого игрока, чей потолок еще не виден, а он превзойдет Халка.

Что касается Аршавина, то я месяца полтора-два назад спросил о нем у Станислава Черчесова. Он сказал: «Если в 2018 году не будет игрока, равного Аршавину, то я возьму его в сборную». А уж про «Зенит» что говорить… Я бы радовался, если бы его вернули. Но тут многое зависит и от самого Аршавина, хочет ли он этого. Может, он уже подустал. В «Кайрате» он играет очень хорошо, ведущий футболист. Но физические возможности нельзя сравнивать, «Кайрат» и «Зенит» – это разный уровень футбола.

По поводу приобретения Нобоа могу провести аналогию с Зыряновым и Семаком. Они же помогли «Зениту». Нобоа выглядит очень хорошо физически, у него светленькая голова, южноамериканское происхождение. На мой взгляд, это полезное приобретение», – рассказал Орлов.

Фото: Global Look Press

Источник: Эхо Москвы в Петербурге