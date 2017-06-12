Геннадий Орлов: «Зенит» — стильный клуб, а за «Спартак» больше болеют те, кому за 45»

Автор: Вадим Павлов 0

Орлов

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о рейтинге европейских топ-клубов. Также он сравнил аудиторию болельщиков «Зенита» и «Спартака».

«Очень рад, что «Зенит» стал 22-й командой в Европе. Это очень высокий показатель для нашего футбола. Кроме того, бренд «Зенита» вошел в топ-50 самых дорогих в мировом футболе, и этот показатель еще лучше.

Я рад, что живу в Петербурге, где играет «Зенит». Атрибутику «Зенита» по всей стране покупают больше, чем атрибутику любого другого российского клуба, включая «Спартак». «Зенит» здорово себя раскрутил.

И вспомните о популярности, о 15 миллионах, которые болеют за «Зенит» по всему миру, это и ВЦИОМ подтвердил. Радует, что за «Зенит» болеют молодые, с 18 до 25 лет. «Зенит» — стильный клуб, он нравится молодым, это главное. А за «Спартак» больше болеют те, кому за 45», — сказал Орлов.

Фото: Global Look Press
Источник: «Эхо Москвы» в Петербурге»

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